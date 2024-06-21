Mecliste konuşma yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye geliyor. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü sebebiyle 20 Temmuz’da KKTC’de olacak. Erdoğan, askeri geçit törenine katılacak ve Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapacak. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i de davet eden Erdoğan, ziyaretinde Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeleri de değerlendirecek. Öte yandan Erdoğan, 5-6 Temmuz’da Azerbaycan’a giderek Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak. Bu zirvede Türk dünyasıyla ilgili stratejik konular masaya yatırılacak. 9-11 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi’nde yer alacak olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve Gazze’deki durum yer alacak.

