4 Temmuz’da sahnelenecek 

Okan Bayülgen, Shakespeare’in ünlü tragedyasından hareketle yazıp yönettiği Richard ile ilk kez 4 Temmuz’da 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kalabalık oyuncu kadrosu içerisinde Bayülgen’in de Richard karakterini canlandırdığı oyun, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren Net Sanat - Kabare Dada tarafından hayata geçiriliyor. Okan Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ına bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor. Modern filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak Richard’ın ötekiliğini, Shakespeare’in Richard’ı ele alışını tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.