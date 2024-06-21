Kentin doğasını yansıtıyor

Gazimağusa’nın en güzel balkonu ve bahçesi seçildi.

Sevilay Küçüksu “En güzel balkon”, Medine Daştan ise “En güzel bahçe” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde Gazimağusa’nın en güzel balkonu ve en güzel bahçesi seçildi. Gazimağusa’da ilki gerçekleştirilen ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel düzenlenen söz konusu yarışma ile çevre farkındalığı yaratmanın yanı sıra yeşil alanların artırılmasını teşvik etmek amaçlandı.

‘Bahçelerimiz ve balkonlarımızdaki güzellik çevremizdeki gülümsemelere dönüşür’ sloganı ile gerçekleştirilen yarışmada DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyit Ermiyagil juri üyesi olarak gelen bahçe ve balkon fotoğraflarını değerlendirdi.

Ödül töreni düzenlendi

Yarışma sonucuna göre Sevilay Küçüksu en güzel balkon, Medine Daştan ise en güzel bahçe kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Kazananlara ödülleri geçtiğimiz günlerde DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

Söz konusu törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir katıldı.

Uluçay: Şehre güzellikler katacak

Tören öncesinde konuşan Dr. Uluçay, Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ iş birliğinde düzenlenen yarışmanın başarıyla tamamlandığını belirterek, DAÜ ile uzun zamandır iş birliği protokolü çerçevesinde güzel işlere imza attıklarını bildirdi.

Yarışmaya katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Uluçay, bu tarz yarışmaların Gazimağusa şehrine güzellikler katacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kılıç: Kente her konuda destek veriyoruz

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak Gazimağusa kentine her konuda destek vermeye çalıştıklarını belirterek, Toplumsal Duyarlılık Merkezi önderliğinde ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde Gazimağusa’nın en güzel balkon ve bahçesini seçtiklerini bildirdi.

Yarışmaya katkı koyan herkese teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, başarı elde eden yarışmacıları da tebrik etti.

Zorlu: Üniversite kentle bütünleşti

Prof. Dr. Zorlu ise gerçekleştirdiği konuşmasında Gazimağusa’nın üniversiteden, üniversitenin de Gazimağusa’dan ayrı tutulamayacağını belirterek, bir şehirde birlik olduğu zaman şehrin daha iyiye gideceğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Zorlu yarışmada emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yarışma birincileri Küçüksu ve Daştan desteklerinden dolayı DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Uluçay ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından başarılı olanlara ödülleri takdim edildi.



Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024, 09:52