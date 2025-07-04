Korkusuzca mücadele edilecek

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, vatandaşın parasını çalanların, hırsızların, şahsi menfaati için ülkeyi satanların karşısında durduklarını söyledi. Özersay, bundan sonra da korkusuzca bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

HP Güzelyurt’ta yeni ilçe binasının açılışı önceki gün yapıldı.

Halkın Partisi Parti Meclisi ve Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Direnç’in konuşmasıyla başlayan açılışta HP Genel Başkan Kudret Özersay, Güzelyurt İlçe Başkanı İmam Güçlü, HP Genel Sekreteri Turgut Alas konuşma yaptı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Bu ülkedeki vatandaşlar arasında hiçbir zaman ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak çalışan Halkın Partisi, vatandaşın parasını çalanların, hırsızların, yolsuzların, şahsi menfaati için ülkeyi satanların karşısında duran onların korkulu rüyası olan bir siyasi partidir" dedi.

Özersay, bundan sonra da korkusuzca bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, bu yolculukta başarının sadece bir siyasi partinin çabası ile olamayacağını, halkın da sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

HP genç bir siyasi partidir

HP Genel Sekreteri Turgut Alas ise konuşmasında, hükümetin ülkede kurum bırakmadığını, tümünü batırıp satılma noktasına getirdiğini savunarak, “Kendi şahsi menfaatini düşünen, makam ve mevki derdine düşenler bu ülkenin en büyük düşmanıdırlar. Memleketimizi bu kesimlerin elinden kurtarmak için Halkın Partisi’ndeyiz. Halkın Partisi genç bir siyasi partidir, sizlerin de desteği ile bu mücadeleyi cesaretle başarıya ulaştıracağız” dedi.

Var gücümüzle çalışacağız

Tevfik Direnç ise Güzelyurt’ta merkezi bir yerde halkın kolaylıkla ulaşabileceği bir hizmet noktasının hayata geçirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Direnç, temiz ve ilkeli siyaseti benimsemiş herkesin Halkın Partisi çatısı altında ülkeye hizmet vermesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra sözü alan HP Güzelyurt İlçe Başkanı İmam Güçlü de, hem vatandaşa hem de esnafa katkı sağlayacak, halk ile iç içe olacak bir ilçe binasının açılmasının önemli olduğunu, kişisel menfaate göre değil toplumun yararına göre siyaset yapmanın yol haritaları olduğunu belirtti.

Halkın Partisi’nde ülkeye hizmet etmeye çalışmanın bir onur olduğuna da söyleyen Güçlü “Güzelyurt’ta ve ülke genelinde bundan sonra Halkın Partisi daha da güçlü olacak ve bizler bunun için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

