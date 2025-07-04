İzmir günlerdir yanıyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir'deki yangından acı haberler geldi. Ödemiş'te çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü, 80 yaşındaki yatalak hasta ve bir işçi hayatını kaybetti. Buca'da kaynak makinesinden çıktığı belirlenen yangın büyüdü. Çeşme'deki yangının enerjisi düşürüldü. İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangından acı haberler geldi.

Çeşme'deki yangının enerjisi düşürüldü.

Buca'da da yangınla mücadele devam ediyor.

İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı.

Ildır Mahallesi’nde önceki gün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Bölgede elektrik ve telefon kabloları ile bazı yapılar da yangında zarar gördü. Birçok besi çiftliğinin yer aldığı bölgede vatandaşlar dışında çok sayıda hayvan da tahliye edildi.

Alevler evlere yaklaştı

Ildır Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla karadan müdahale sürüyor.

Jandarma ekipleri, Ildır Mahallesi'ndeki alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bazı konutları tahliye etti.

Yangın, önceki gün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı.

Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda önceki gğn yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Aevlerin ulaştığı Üzümlü Mahallesi de tahliye edildi. Böylece bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen mahalle sayısı 4'e yükseldi.

Yangın can aldı

Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı.

Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ödemiş yangınında da bir can kaybı haberi daha geldi ve bir işçi hayatını kaybetti.





Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025, 09:47