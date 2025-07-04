Minikler doyasıya eğlendi

İskele Belediyesi, 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında çocukları da unutmadı. Festivalin en renkli etkinliklerinden biri olan Çocuk Şöleni, yüzlerce çocuğun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde düzenlenen şölende çocuklar; oyun ablaları eşliğinde, yüz boyama, balon şovları ve çeşitli sahne performanslarıyla doyasıya eğlendi. Dondurma ikramlarıyla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca sahne alan maskot karakterler, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Dans ve müzikli aktiviteler ise çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı.

Aileler de memnun kaldı

Etkinlik alanını dolduran aileler, düzenlenen şölen sayesinde çocuklarının güzel ve güvenli bir ortamda eğlenmesinden memnun olduklarını ifade etti. Şölen, hem çocuklara keyifli anlar yaşattı hem de ailelere güzel bir festival hatırası sundu. Etkinlikte İskele Belediyesi Sağlık Birimi ile Zabıta Birimi de çocuklara güvenli ve sağlıklı bir alan sundu.

