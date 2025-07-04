İskele şenlendi

Türk pop müzik sanatçısı Levent Yüksel, Geleneksel İskele Festivali kapsamında konser verdi.

İskele Ecevit Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde, Levent Yüksel klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.

Yüksel, konserle izleyenlere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Meydanı dolduran kalabalığa geçmişten günümüze uzanan hit parçalarıyla seslenen Yüksel, müziği ve duyguyu aynı sahnede buluşturdu. “Zalim”, “Med Cezir”, “Tuana”, “Kadınım” gibi klasikleşmiş eserlerle hem nostalji yaşatan hem de coşkuyu zirveye taşıyan sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yüksel, İskele halkına ve festivale katılan yüzlerce ziyaretçiye adeta müzikal bir şölen sundu.



Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025, 09:46