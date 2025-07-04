10 ay sonra yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, vize cezasında olan bir kadını aftan yararlandırma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Hakan Ekinci, polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, isminin baş harfleri S.Y. olan kadından 9 bin TL ile bin 150 Euro aldığı belirtildi. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kalırken, duruşmada olgular aktarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İnanç Dünki; zanlının 24 Ağustos 2024 tarihinde, vize cezasına düşen S.Y. isimli müştekiye, yetkisi olmadığı halde aftan yararlandıracağını söyleyerek, 9 bin TL ile bin 150 Euro parasını sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Şikayetin ilgili dönemde yapıldığını kaydeden polis, zanlının önceki gün tespit edildiğini aktardı. Polis; soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

