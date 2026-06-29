Büyük ihmal

Güney Kıbrıs’ta İngiliz Egemen Üsleri’ne bağlı Dikelya (Dhekelia) yerleşkesinde meydana gelen olayda, araç içerisinde bırakılan iki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaşları 8 ve 10 olan iki kardeşin gece saatlerinde bir araçta bulundukları bildirildi.

İngiliz Üsler Polisi ekipleri olay yerine sevk edilirken, ambulansın da bölgeye ulaştığı ancak yapılan kontrollerde çocukların hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İlk değerlendirmelerde, çocukların araçta uyumaya bırakılmış olabileceği ve bir süre sonra oksijensiz kalmaları ihtimali üzerinde durulduğu, ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.