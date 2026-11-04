Büyük operasyon

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 32 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Zanlının aracında, evinde ve farklı noktalarda yapılan aramalarda toplam bir kilogramın üzerinde kokain, esrar, kenevir reçinesi ve 21 bin 100 Euro nakit para ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından soruşturma kapsamında 8 gün tutuklu kalmasına emir verildi.

Rum polisi tarafından yapılan açıklamaya göre; önceki gün ekipler Larnaka bölgesindeki kırsal bir alanda zanlının kullandığı aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, toplam 100 gram ağırlığında kokain içerdiği belirtilen iki silindirik paket ile 16 çatapat bulundu.

Polis ekiplerinin zanlının daha önce görüldüğü açık alanlarda yaptığı aramalarda ise farklı miktarlarda kokain ele geçirildi. İlk aramada 100 gram kokain, zanlının evinin yakınındaki başka bir noktada ise gizlenmiş plastik kap içerisinde 826 gram kokain bulundu.

Zanlının evinde gerçekleştirilen aramada ayrıca yaklaşık 8 gram kokain, yaklaşık 6 gram esrar, az miktarda kenevir reçinesi, hassas terazi, üzerinde esrar kalıntıları bulunan öğütücü ve yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğine inanılan 21 bin 100 Euro nakit para tespit edildi.

Dört cep telefonunun da emare olarak alındığı belirtilirken, mahkemeye çıkarılan 32 yaşındaki zanlı hakkında 8 gün tutukluluk emri verildi.