İlişkiler gelişecek

Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli'nin, 13-29 Ekim tarihleri arasında Japonya, Çin ve Güney Kore’yi kapsayan bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Hacımanoli'nin temasları esnasında Güney Kıbrıs’ın Japonya, Çin ve Kore’nin önemli denizcilik pazarlarındaki varlığının güçlendirilmesini istediğini yazdı.

Gazete müsteşarlıktan yapılan açıklamaya dayanarak ziyaret çerçevesinde Hacımanoli'nin, Güney Kıbrıs’ın gemi sicilinin ve yeni iş birliklerinin ileriye götürülmesi için devlet yetkilileriyle görüşmeler yaptığını, uluslararası bir toplantıya katıldığını aynı zamanda armatörler, denizcilik şirketleri ve tersanelerle temaslarda bulunduğunu belirtti.

Hacımanoli'nin Japonya’da Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Parlamenter Bakan Yardımcısı Kenta Aoshima’yla görüştüğü belirtilirken, Çin’in Şangay kentinde ise “North Bund Forum”a katıldığı ve Ulaştırma Bakanı Liu Wei’yle görüştüğü kaydedildi.

Hacımanoli'nin burada “Tsuneishi” tersanesini ziyaret ettiğini belirten gazete, Hacımanoli'nin burada Rum bayrağı taşıyacak olan “Safe Bulkers’in” yeni gemisinin “M/V KYPROS ISLAND” olarak isimlendirilmesi törenine katıldığını belirtti.

Haberde, bunun Güney Kıbrıs’ın gemi sicilindeki ilk metanol çift yakıtlı tankeri olduğu da ifade edildi.

Hacımanoli'nin, Güney Kore’de ise Dünya Denizcilik Günü ve “Korea Maritime Week” çalışmalarına katıldığını yazan gazete, Hacımanoli'nin Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Müsteşarı Nam Jaeheon’la görüşmesinde iki ülke arasındaki denizcilik anlaşmasının güncel hale getirilmesinin ele alındığını belirtti.

Hacımanoli'nin temasları çerçevesinde, 23 Kasım’daki Mumbai ziyareti ışığında, Norveç ve Hindistan’dan yetkililerle de temaslarda bulunduğu ve Mumbai'de Güney Kıbrıs-Hindistan Denizcilik İş Forumu’nun gerçekleştirileceği de belirtildi.

