Yoğun hazırlık

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin başlatılmasından yana olduğunu açıklayan Rum Yönetimi, diğer yandan silahlanma faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İsrail’den çok sayıda silah alan Rum Yönetimi bu kez L-Spike adı verilen son teknoloji füze sistemleri almaya hazırlanıyor.

İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems, Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde düzenlenen ve askeri üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda L-Spike füzelerinin tanıtımını yaptı. Toplantıda konuşan Rum Milli Muhafız Ordusu Komutan Yardımcısı Korgeneral Neophytos Pachoulides, İsrail füzelerinin üstün caydırıcılık gücüne sahip olduğunu söyledi

Pachoulides, şu ifadeleri kullandı:

“Güney Kıbrıs için SPIKE, genel caydırıcılık ve savunma duruşumuza önemli bir katkı sağlıyor. Hassasiyet, menzil, esneklik ve hayatta kalabilirlik özelliklerini bir araya getiren yeteneklere ihtiyacımız var. Sistem, test edilen koşullar altında olağanüstü atış sonuçlarıyla birlikte son derece yüksek bir doğruluk ve güvenilirlik seviyesi sergiliyor. Bu, diğer ulusların, diğer silahlı kuvvetlerin deneyimlerinden ders çıkarmamıza ve bu dersleri kendi ihtiyaçlarımıza uygulamamıza yardımcı oluyor.”

Rafael ayrıca SPIKE LR2 füzesi için yeni operasyonel konseptler ve SPIKE ER2 ile SPIKE NLOS sistemlerinin kara, hava ve deniz platformlarına entegrasyonunu da sundu.

Rafael'in Hassas Taktik Silah Sistemleri Direktörlüğü Başkan Yardımcısı ve Başkanı Ran Kaplan, bu gelişmenin SPIKE ailesinin sürekli evrimini yansıttığını söyledi.

Kaplan, L-SPIKE'ı operasyonel deneyimi, değişen savaş alanı gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış yeni gezici mühimmat yetenekleriyle birleştiren bir geliştirme olarak tanımlayarak, "SPIKE ailesi kullanıcılarıyla birlikte gelişmeye devam ediyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026, 10:01