Büyük yatırımlar yapılıyor

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kazakistan’la ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, bu ülkeye büyük yatırımların yapıldığını söyledi. Kombos, Kazakistan’daki Rum yatırımlarının 4.4 milyar Euro’ya ulaştığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesinin, Türkiye’nin, KKTC’nin Kazakistan’ın da üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeki düzeyini yükseltmeye çalıştığı önemli bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Açıklamasında Rum kesiminin Kazakistan’la olan işbirliğine değinen Kombos, Kazakistan’ın Kıbrıs sorunundaki ilkeli tutumu yanı sıra Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanacak kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına dair çabalara olan desteğiyle ilgili memnuniyetini de ortaya koydu.

İki ülkenin uzun zamandan bu yana, ortak değerler ve uluslararası hukuka saygı duyulması temelinde, geliştirilmiş işbirliğine dair olanakların farkında olduğunu dile getiren Kombos, yeni konsolosluk ofisinin ikili bağların güçlendirilmesi için bağlantı olarak faaliyet göstereceğini, çeşitli alanlarda daha yakın bir işbirliği sağlayacağını aynı zamanda iki ülke toplumları arasında bağlantı kurulması ve ortak iş fırsatlarının ilerletilmesine yardımcı olacağını savundu.

Güney Kıbrıs ile Kazakistan’ın ortak değerleri ve beklentileri paylaştıklarını, aynı zamanda her ikisinin de uluslararası işbirliği, barış ve istikrarın öneminin farkında olduğunu dile getiren Kombos, uluslararası arenada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında ve diğer uluslararası forumlarda birbirlerine güçlü bir şekilde destek olduklarını ifade etti.

Kazakistan’ın AB’nin Orta Asya’daki temel ortağı olarak oynadığı hayati role de atıfta bulunan Kombos, Kazakistan’ın Orta Asya’da 2015 yılının Aralık ayında AB’yle geliştirilmiş bir ortaklık ilişkisi ve işbirliği anlaşması imzalayan ilk ülke olduğuna da dikkati çekti.

Dostluk ve işbirliği

Gazeteye göre Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vassilenko ise açıklamasında, iki ülkenin güçlü dostluk ve işbirliği bağlarıyla bağlı olduklarına işaret ederek, Kazakistan hükümetinin Güney Kıbrıs’la üst düzey diyaloğu sürdürmeyi amaçladığını aynı zamanda siyasi temasların yoğunlaşmasının bu ilişkilerde gereken ivmeyi kazandıracağını dile getirdi.

Gazeteye göre, Kazakistan’ın Güney Kıbrıs’taki Fahri Konsolosu Yorgos Lakkotripis ise açıklamasında, Lefkoşa’nın Güney’inde Kazakistan’a ait bir konsolosluk ofisi açılmasının iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ve işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlenmesine ilişkin taahhüdün sembolü olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Lakkotripis, bu yeni diplomatik mevcudiyetin siyasi, ticari ve ekonomik alandaki yakın işbirliğini kolaylaştıracağını aynı zamanda vatandaşlara konsolosluk hizmetleri sunacağını da belirtti.

Rum kesiminin Kazakistan’da en çok yatırım yapan ülkelerden sayıldığını da dile getiren Lakkotripis, son 10 yıldır Güney Kıbrıs’tan Kazakistan’a yapılan doğrudan yatırımların 4,4 milyar Euro’nun daha fazlasına ulaştığını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023, 10:12