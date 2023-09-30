Haksız kazanç önlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede “büyük bir kayıt dışılığın olduğuna inandıklarını” kaydederek, “En büyük hedeflerimizden biri kayıt dışılığın önüne geçmektir” dedi.

Gardiyanoğlu, yakında “Çalışma Affı”nın çıkacağını ifade ederek, bu affın; adada olan ve bir şekilde kaçağa düşüp sistem dışı kalan, bu ülkede çalışmak isteyen Türk uyruklu kişileri kapsayacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur kabulde yaptığı konuşmada, kayıt dışılığın ülkede büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek, bu konuda işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu da, ülkede büyük bir kayıt dışılığın olduğuna inandıklarını kaydederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının ortak bir komitede bu konudaki çalışmalarını sürdürmekte olduklarını vurguladı.

“En büyük hedeflerimizden biri kayıt dışılığın önüne geçmektir” diyen Gardiyanoğlu, yakında çalışma affının çıkacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, affın, adada olan ve bir şekilde kaçağa düşüp sistem dışı kalan, bu ülkede çalışmak isteyen Türk uyruklu kişileri kapsayacağını, ayrıca affa başvuracak kişilerin işyerleri üzerinden başvuracağını anlattı.

Gardiyanoğlu, “Yatırımlarını düzgün yapan, devlete ödev ve sorumluluklarını yerine getiren sıkıntı yaşıyor, kaçak çalışanlar ödüllendiriliyor” diye çok şikayet aldıklarını ifade ederek, “Biz de hızlı bir şekilde çalışma affını gündeme getiriyoruz. Bu aftan yararlanmak istemeyen ve kayıt dışı çalışma hayatına devam eden işletmeler olursa yaptırımlar uygulanacaktır. Çalışma Dairemiz denetimler için 6 ilçede sahada olacak. Bu ülkede kimsenin haksız bir şekilde kazanç elde etmesine bakanlık olarak gönlümüz razı değildir” ifadelerini kullandı.

