Türkiye’den tam destek

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

Komisyon başkanı Fuat Oktay burada basına yaptığı açıklamada, komisyon olarak Kapalı Maraş’ı ziyaret ettiklerini, ancak artık bölgenin yarı açık Maraş olduğunu ifade etti.

Oktay, Maraş’ın döneminde Dünyanın incisi bir şehir olduğunu, 1974 sonrası çözüm düşüncesiyle, iyi niyetle KKTC tarafından kapalı tutulduğunu ama fareler veya korku şehri haline geldiğini kaydetti.

Buranın kapalı kalmasının kimsenin faydasına olmadığını, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti olarak vatandaşların hizmetine açılmasına destek verdiklerini ifade eden Oktay, devamı gelirse yine Türkiye olarak yine destek olacaklarını söyledi.

Oktay, “Arzumuz buranın bir an önce barışın simgesi olması ve eskisi gibi canlı bir şehre dönüşmesidir” dedi.

Şehir açılınca sadece KKTC vatandaşları değil turistlerin de geldiğine gezdiğine işaret eden Oktay, bu çalışmalara ısrarla devam edilmesini istediklerini söyledi.

Oktay, yürüyüş yapan ve bisiklet süren vatandaşlar ve turistlerle de sohbet etti.

Ertuğruloğlu ile görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti ile görüştü. Heyete Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Görüşme öncesi basına açıklama yapan Ertuğruloğlu, Oktay’ın yeni görevinde de üstün başarılar elde edeceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise Kıbrıs’ta ve Dışişleri Bakanlığında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ertuğruloğlu’nun New York ve Washington ziyareti sonrası istişare yapmanın önemli olduğunu dile getiren Oktay, kendilerinin de 2 gündür KKTC’de önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması talebini tüm dünyaya haykırmaya devam edeceklerini belirten Oktay, KKTC’nin izolasyonlardan kurtulup, temel insani haklarına kavuşacağı günlerin yakın olduğunu söyledi.



Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023, 10:10