Kararlı destek güç verdi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yayımlanan bildiride, Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgusunun önemine işaret etti.

Başbakan Üstel, bildiride yer alan bu net ifadelerin, Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliği söz konusu olduğu her durumda, kayıtsız ve şartsız yanında olduğunun ve olacağının bir kez daha açık teyidi olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklı davalarında, Anavatan Türkiye’nin her platformda Kıbrıslı Türkler adına ortaya koyduğu, bu dik duruş ve kararlılığın halkımıza güç ve güven verdiğine işaret etti.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kararlı, cesur ve samimi bu duruşundan dolayı şahsım ve halkımız adına teşekkür ediyorum."

Üstel, gençlerle buluşacak

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in bölge ziyaretlerini bu hafta sonu da sürdüreceği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, Üstel, ziyaretleri sırasında bölge halkına hitap edecek, gençlerle bir araya gelecek.

UBP Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla, bugün saat 10.00’da Dikmen, Taşkent ve Güngör halkıyla UBP Dikmen Lokali’nde buluşacak Üstel ziyaretlerine, saat 11.30’da Boğazköy-Ağırdağ-Pınarbaşı-Dağyolu-Şirinevler-Göçeri-Akçiçek halkı ile Boğaz’da “Çörecik” adlı işletmede bir araya gelecek.

Öte yandan, Üstel, saat 13.30’da Lefke, Güzelyurt, Girne İlçe Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulları ile bu bölgelerden Parti Meclisi üyesi gençler ve örgütlerin gençlik kolları üyeleriyle de bir araya gelecek.