Evraklar inceleniyor

Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması kapsamında Lefke’de boş bir binada ele geçirilen barkodsuz 26 torba ilaçla ilgili tutuklanan İlksen Eczanesinin sahibi İlksen Takak dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, zanlının iş yerinden alınan emarelerin incelendiği belirtildi.

Polis,13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 25 Eylül tarihinde Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası küpürsüz ilaç bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların Takak’ın yönlendirmesi ile boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Takak’ın iş yerinde arama yapıldığını, lavaboda yakılarak, yok edilmeye çalışılan bazı belgeler ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca İlksen Eczanesinde kupürü kesilmiş ilaç, imha edilmeye çalışılan barkodlar, boş ancak kupürleri kesilmiş ilaç kutuları ele geçirildiğini söyledi.

Polis, boş binada bulunan 26 torba ilacın sayıldığını; 2 bin 973 adet ve piyasa değerinin 269 bin TL olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.