Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, devlet okullarındaki eksiklikleri gündeme getirmek için başlattığı "Karanlık Yeter Işık Ol! " eylemlerinin ardından, bölge milletvekilleri ve parti ilçe yöneticilerinden oluşan heyetle, okul ziyaretlerine başladığını bildirdi.

Açıklamaya göre CTP heyeti, ziyaretlerin ilk gününde Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi'ni ziyaret etti.

Sorunları yerinde görmek ve sorunların olumsuz sonuçlarına öğrencileriyle birlikte en çok maruz kalan öğretmenleri yerinde dinlemek amacıyla başlatıldığı belirtilen ziyaretlerde, CTP'nin hem güncel sorunların çözümüyle ilgili hem de eğitim kalitesini artırmak için uygulayacağı politikalarının anlatıldığı kaydedildi.

CTP'den bir heyet GİAD'ı ziyaret etti

CTP’den bir heyet sendikalar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ekonomik örgütlere başlatılan ziyaretler kapsamında önceki gün Genç İş Adamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret etti.

Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Filiz Besim ve Sami Özuslu’nun eşlik ettiği CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde ülkeyi işinin ehli insanlarla birlikte yöneteceklerini ve ülkeye birlikte yön vereceklerini söyledi.

Toplumun geleceğine yönelik ciddi endişeler taşıdıklarını dile getiren Erhürman, “Eğitimde, sağlıkta, trafikte gerilemeler hızlandı. Bir takım şeylerin göstermelik olarak yaşandığı, her şeyde kontrolün kaybedildiği bir süreçteyiz” dedi.

Ekonomik açıdan bakıldığında Türk Lirası’ndaki istikrarsızlığın halkın artık kronik meselesi haline geldiğini kaydeden Tufan Erhürman, bunun her kesimi etkilediğini ve insanların durmadan hayat pahalılığı ve asgari ücreti tartıştığını belirtti.

GİAD Başkanı Orhan Gavani de dernek ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

