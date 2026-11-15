Rum kilisesi ve faşist ELAM partisi tarafından organize edilen, Rum Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen eylemlerde “Kıbrıs Yunandır” sloganlarının atılmasına sert tepki gösteren Başbakan Ünal Üstel, Rum gençlerin Yunan bayraklarıyla sınır boylarında yaptıklarını tüm yönleriyle takip ettiklerini söyledi.

Üstel “Bu eylemlerin Rum Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda bizzat teşvik edilmesi, hatta organize edilmesi, meselenin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Eylemlerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakıldığını belirten Üstel “Bu hadsizlik, Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur “ dedi. Üstel, Rum liderliğine seslenerek “Aklınızı başınıza alın. Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüktür” şeklinde konuştu.

Eylemler takip edildi

Üstel, KKTC’nin 43’üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta yapılan protesto eylemlerini eleştirdi.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümüne karşı düzenlenen ‘kınama’ ve ‘protesto’ eylemlerini tüm yönleriyle takip ettik” diyen Üstel, bu yıl söz konusu eylemlerin Rum Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda bizzat teşvik ve organize edilmesinin, meselenin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığı bu eylemlerde Rum gençlerinin Kıbrıs Türk halkına ve Anavatan Türkiye’ye yönelik kin, nefret ve öfke dolu sloganlar atması, Rum liderliğinin yıllardır beslediği zihniyetin açık bir yansımasıdır. Gençleri nefret sloganlarıyla doldurmak ve okulları kin üretim merkezlerine çevirmek, bilinçli bir düşmanlık politikasının parçasıdır. Bu politikanın siyasi sorumluluğu Rum liderliğine aittir.

Eylemlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları da yakılmıştır. Bu hadsizlik, Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur.

Kıbrıs Rum liderliğine açıkça sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir. Rum liderliği bu politikaya derhal son vermeli ve bayraklarımıza yönelik saldırıların sorumluları hakkında gereken işlemleri yapmalıdır.”

Bu saldırıları şiddetle kınadığını kaydeden Üstel, “Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin değerlerine, bayrağına ve varlığına yönelik her türlü saldırı karşısında duruşumuz net ve kararlıdır. Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye’nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir” dedi.