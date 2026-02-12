Kriz kaçınılmaz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) barajlarındaki su rezervleri toplam kapasitenin yalnızca %13,8'ine ulaştı; bu oran geçen yılın aynı döneminde kaydedilen seviyenin neredeyse yarısı kadar. Su Kaynakları Geliştirme Dairesi'nden (WDD) alınan verilere göre, rezervuarlarda şu anda yaklaşık 40 milyon metreküp su bulunuyor. Bu rakam geçen yıl Şubat ayında 75 milyon metreküpten fazlaydı.

Son dönemdeki yağışlara rağmen düşüş devam ediyor; zira yağışlar adanın su depolama sistemine yalnızca cüzi miktarda su girişi sağladı. Ülkenin en büyük barajı olan Kouris'in doluluk oranı kapasitesinin yaklaşık sekizde birinde kalırken, ikinci en büyük baraj olan Asprokremmos'ta da benzer şekilde düşük bir seviye görülüyor.

Evretou barajının durumu biraz daha iyi olsa da geçen yılki seviyelerin oldukça altında kalmaya devam ediyor. En ciddi su kıtlığı, su seviyelerinin tek haneli rakamlara kadar düştüğü ve kurak mevsim yaklaşırken dayanıklılık konusunda endişeleri artıran, güney boru hattını besleyen rezervuarlarda kaydediliyor. WDD'nin üst düzey bir yetkilisi bu hafta başında durumun kayıtlara geçen en kötü durumlar arasında olduğunu belirtti.

