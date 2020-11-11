‘Endişe verici’

İngiltere’nin, Maraş konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararlarına destek verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Morton’un, “Kıbrıs dostu” Milletvekili Teresa Villiers’e mektup göndererek, İngiltere hükümetinin Maraş’ın sahil kesiminin açılış şekline karşıt olan görüşünü ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına destek verdiğini ilettiğini yazdı.

Gazete, Kuzey Londra Muhafazakâr Milletvekili olan Villiers’in, “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Christos Karaolis adına Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a Maraş ile ilgili bir soru sorduğunu ve Morton’un mektubunun da, bu soruya yanıt teşkil ettiğini kaydetti.

Habere göre Morton, mektubunda İngiltere’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Maraş’ın sahil bölgesinin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamadan endişe duyduğunu ifade etti.

Morton, bu açıklamalardan sonra Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği aracıyla Türkiye’ye yönelik şikayette bulunduklarını ve bu şikayetlerin, BM’nin New York’taki Türk temsilcisi ve Londra’daki Türkiye Büyükelçisiyle yapılan görüşmelerde de dile getirildiğini kaydetti.

İngiltere’nin bu doğrultuda 9 Ekim’de, BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilecek bir kapalı oturumla istişareler yapılmasını talep ettiğini belirten Morton, İngiltere Hükümeti’nin Kıbrıs sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı, uluslararası alanda kabul edilebilir, iki toplumlu ve iki kesimli federasyona dayalı bir çözüm bulunmasını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini ve tarafların, müzakerelerin başlaması yönünde hazır olduklarını açıklamalarını selamlayarak diyaloğun başlamasını beklediğini ifade etti.

Habere göre Morton, Viliers’e gönderdiği mektubu “Maraş konusu Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması aciliyetinin altını çiziyor ve bu nedenle tarafları, taahhütlerini yapıcı şekilde ortaya koymaları yönünde teşvik ediyoruz” cümlesiyle noktaladı.