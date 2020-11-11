Kuzeyde 4, güneyde 198 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 198 yeni vaka tespit edildi. Güneyde ayrıca son 24 saatte 3 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzeyde toplam vaka sayısı 925, güneyde ise 6 bin 296’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 360 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi. Pilli’nin açıklamasına göre; Covid-19’un genel durumu şöyle; yapılan toplam test sayısı 237 bin 021, toplam vaka sayısı 980, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 925, tedavisi devam eden vaka sayısı 50, pandemi merkezindeki hasta sayısı10, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 40, toplam kaybedilen hasta sayısı 5, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 0.

Güneyde 3 ölüm

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 4 bin 143 Covİd-19 test sonucunda 198 yeni pozitif vakaya rastlandı. Güneydeki toplam vaka sayısı 6 bin 296 oldu. Güney Kıbrıs’ta önceki gün Mağusa Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören üç Coronavirüs hastası hayatını kaybetti.

Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden 3 kişinin yaşlarının 65 ile 80 arasında olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden birinin, Limasol’daki yaşlı bakım evindeyken Covid-19'a yakalandığı, yaklaşık 50 kişiyle temasta bulunduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 12:09