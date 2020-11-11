‘Demokrasi ve irade’ yürüyüşü

Yoğun katılım oldu

‘Demokrasi ve irade’ yürüyüşü

Lefkoşa’da dün akşam ‘Demokrasi ve irade’ yürüyüşü yapıldı. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte demokrasi, irade, toplumsal barış ve birliktelik talepleri dile getirildi. 
Sosyal medya üzerinden örgütlenen Demokrasi ve İrade Platformu’nun düzenlediği yürüyüş, saat 18.30 sıralarında Citroen Kavşağı’nda başladı. 
Yürüyüşte, “Herkes İçin Demokrasi”, “Herkes İçin Özgürlük” gibi dövizler taşındı, “Müdahale Değil İrade, “Kıbrıs’ta Son Söz Kıbrıslılarındır” pankartları açıldı, cep telefonları ışıkları yakıldı. 
Hafta sonu safra ameliyatı geçiren 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yürüyüşün başına katıldı. 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CTP ve TDP milletvekilleriyle birlikte yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş İnönü Meydanı’nda sona erdi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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xyz - 1 dakika Önce

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