Girişimlerin de  başarı şansı yok

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı'nın ikinci gününde Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilere hitap etti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü'nün artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacağını son seçimde gösterdiğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye'nin, kendi kıyılarına hapsedilmesini ve hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan, hatta karşısına alan girişimlerin de başarı şansı yoktur." dedi.

Kıbrıs'ın, Türkiye'nin milli davası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusunda da çözüm yollarını tıkayan kim, bellidir. Ada'da Türk toplumunu eşit görmeyen sorunlu bir zihniyet var." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) bu zihniyeti üye yaptığını ve çözüm umutlarını tıkadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Şimdi üstüne bir de ortak zenginliklere 'el konulması' teşebbüslerine, en azından sözde destek çıkıyor. İyi de bunlara bizim müsaade edeceğimiz varsayımının ardındaki kibir ve yanılgı nereden kaynaklanmakta? Bugüne kadar siyasi eşitliği kabul etmediler. Siyasi eşitliğin olmadığı yerde egemen eşitlik olmalıdır. Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler."

Doğu Akdeniz'deki meselenin de "kaynakların hakkaniyetli paylaşımı" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bölgede istikrarsızlığı yaratanlar, Türk'ün haklarını gasbedebileceğini düşünenlerdir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye'nin, kendi kıyılarına hapsedilmesini ve hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan, hatta karşısına alan girişimlerin de başarı şansı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.