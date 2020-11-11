‘İflas’ mesajı

Çiğdem AYDIN

Coronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörünün yara alması, öğrenci ve çalışan kesimden yüzlerce insanın ülkeden ayrılması iç piyasayı etkilerken, süt üreticileri de yaşanan olumsuzluktan dolayı darbe aldı.

Süt ürünlerin satışlarından ciddi bir gerileme yaşanırken, Diyalog’a konuşan Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Başlar tüm fabrikalarda üretimin yüzde 50 oranında düştüğünü belirtti. Başlar, “Turist yok, oteller kapalı, öğrenci gitti, ürettiğimizi satamıyoruz” dedi.

Birlik Başkanı Mustafa Başlar, imalatçının satış zorluğu ve girdi maliyetleri karşısında dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, fabrikaların kapanma noktasına geldiği uyarısında bulundu.

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Başlar, yazılı açıklamasında, Covid-19’dan dolayı tüm sektörler gibi süt imalatçılarının da büyük sıkıntılar yaşadığına işaret etti.

Üretim maliyeti de arttı

Başlar, dövize endeksli hammadde, ambalaj, temizlik ürünleri ve gaz gibi girdi ürünlerinde de artış yaşandığını ancak daralan piyasaların satış zorluğu nedeniyle fiyat artışı yapılmadığı gibi fiyatları düşürmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Tarım Bakanlığı ve Sütek Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu kolaylıkları da geri aldığından imalatçının dayanacak gücü ve takatı kalmadığına işaret eden Başlar, “Bu gidişte fabrikaların kapanma noktasına geleceğini, fabrika anahtarlarını Sütek ve Tarım Bakanlığı ’na teslim edeceğini açıkça söylemek zorundayım. İmalatçıyı iflasa götürecek bu davranışlardan acilen kaçınılmasını önemle bildirmeliyim” şeklinde devam etti.

Tüm fabrikalarda üretimin yüzde 50 oranında düştüğünü kaydeden Başlar şöyle devam etti:

“Bir fabrika 10 ton üretiyorsa şimdi 5 ton üretmek zorunda, otellerin kapalı oluşu şimdi açık da olsa turist olmayışı, ülkedeki nüfusun azalması, üniversitelerin online eğitimle devam etmesi ne yazık ki ürettiğimizi iç piyasaya satamamamıza sebep oldu. Dövizin de yükselişi ile bizlerin girdi maliyetleri yükseldi fakat personel sayımız aynı, kira giderleri yükseldi, ham madde döviz karşısında tavan yaptı. Üretimi tüketecek kişi sayısı azaldı. Ne yapacağımızı bilemez olduk.”