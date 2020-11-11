Önce kurul toplanacak

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) dün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı iptal edildi. Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacağı, ardından parti meclisinin bir araya geleceği belirtildi. Ancak MYK toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili kesin tarih verilmedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini vermesinin ardından önceki gün siyasi partilerle görüşme gerçekleştiren UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, "Süreye ihtiyacımız var, bu nedenle Parti Meclisi'ni erteleme kararı aldık. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. En kısa zamanda da Parti Meclisi toplantısı yapılacak" dedi.

Saner, henüz belirlenmiş bir kurultay tarihi olmadığını ve buna karar verecek merciinin de parti meclisi olduğunu söyledi.

Saner, ihtiyaç olması halinde parti meclisinin toplantıya çağrılacağını vurguladı.

Kurultay tarihi belirlenmedi

UBP Başkan Vekili Ersan Saner, dün saat 14.00’de toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısından kısa bir süre çıkıp, basına açıklamalarda bulundu.

Ersan Saner, UBP MYK’da parti içi konuların değerlendirildiğini ve herhangi bir karar alma amacıyla toplanmadıklarına işaret etti. Saner, parti meclisinin kendisine verdiği hükümet kurma görevi çerçevesinde gerçekleştirdiği temasların ardından genel durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

Merkez yönetim kurulu öncesinde partinin meclis grubunun toplandığını kaydeden Saner, toplantının aile içi gelişen olayları değerlendirme toplantısı olduğunu vurguladı.

Basınla paylaşılacak bir durum olmadığını, sadece parti içi kararlar üretmek için toplandıklarını yineleyen Saner, gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği basına, gerekli görmeleri halinde, açıklama yapılacağını söyledi.

Ersan Saner, Cumartesi günü kurultay yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtında, “Kurultay tarihi belirlenmedi ki cumartesi yapılsın” dedi.

Kendilerinin de cumartesi kurultay yapılacağına ilişkin haberleri gördüklerini kaydeden Saner, UBP’nin bir kurultay tarihi belirlemediğini belirterek, kurultay tarihinin parti meclisince belirleneceğini ve bu konuda başka herhangi bir merciinin açıklama yapamayacağını hatırlattı.

Saner, ihtiyaç olması halinde parti meclisinin toplantıya çağıracaklarını vurguladı.