İtiraz için süre 15 gün

GCE A-Level sonuçlarına göre başarı bursu almaya hak kazanan 15 öğrenci belirlendi. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, burs hakkı elde eden öğrencilerin listesini yayınladı. Listeye itirazların bugünden itibaren 15 gün içinde yapılabileceği belirtildi. İtirazların gerekçeli ve belgeli olması gerektiği kaydedilirken, başvuru süresi dolduktan sonra başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler konuyla ilgili açıklamasında, listeye itirazların bugünden itibaren 15 gün içinde yapılabileceğini belirtti.

Mesai bitimine kadar kabul edilecek itirazların gerekçeli ve belgeli olması gerektiğini kaydeden Ziya Öztürkler, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını da kaydetti.

Burs Tüzüğü’nün 11’inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC liselerinden mezun KKTC yurttaşı ilk 15 öğrenciye başarı bursu veriliyor.

Burs Tüzüğü’nün yine 11’inci maddesine göre, hazırlık sınıfında öğrenim görenler hazırlık sınıfı süresince burs alamıyor.