BM’ye şikayet

Alaniçi’nin Rum muhtarı Menelaos Savva, geçtiğimiz Pazar günü bir Kıbrıslı Türkün yanına başka birini alarak traktörle ara bölgeye girdiğini ve ot topladığını söyleyip, bu durumu Birleşmiş Milletler’e şikayet etti.

Savva iddialarını şöyle dile getirdi:

“Birleşmiş Milletler personeli derhal bilgilendirildi ve olay yerine gönderildi. Kendilerine ayrılmaları söylenmesine rağmen, kişiler işlerini tamamlayana kadar orada kaldı. Yerinden ayrılmayı reddetti ve ancak işini bitirdikten sonra ayrıldı. Birleşmiş Milletler'den bize izin vermelerini ve tarlaları onların yaptığı gibi ekip biçebilmemiz için denetim yapmalarını istiyoruz.”

Cyprus Mail’de yer alan haberde, söz konusu bölgenin tampon bölge olduğuna dikkat çekilerek, Rum toprak sahipleri de dahil olmak üzere hiçbir tarafın bölgeye erişimine veya tarım yapmasına izin verilmediği vurgulandı.

Savva, BM devriyelerinin sık olduğunu ancak özellikle Türk askeri mevzilerine yakın bölgelerde yeteneklerinin sınırlı olduğunu söyledi. Rum Dışişleri Bakanlığı son durumdan haberdar edildi, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

