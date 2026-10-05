Yeniden gündemde 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, diğer hususların yanı sıra, Mağusa limanının Avrupa Komisyonu tarafından yönetilmesiyle birlikte, kapalı bölge Maraş’ın iadesi konusunu gündeme getirdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Maraş da Görüşülecek Pakette” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olarak kapalı bölge Maraş konusunu tartışmaya açtığını ve bunun yalnızca sürecin değil bir anlaşmaya varılmasına ilişkin perspektifin de “kilidini açabileceğinden” ötürü üçüncü taraflarca "cesur bir hareket" olarak tanımlandığını iddia etti.

Rum kesiminin zor bir ortamda çabanın ilerlemesi için yollar aradığını öne süren gazete, bu çerçevede kapalı bölge Maraş konusunun da ortaya konduğunu belirtti.

Önerinin 2006 yılının ikinci yarısında Finlandiya’nın AB dönem başkanlığı esnasında da üzerinde çalışılan eski fikirlere dayandığını ve Rum kesiminin aynı yönde hareket ettiğini yazan gazete, o dönemdeki teklifin içeriğinin ve günümüzdeki genel çerçevesinin büyük ölçüde aynı şekilde sunulduğunu belirtti.

Haberde önerinin kapalı bölge Maraş’ın ilk başta BM idaresine iadesini, akabinde de yasal sakinlerin geri dönüşü ve Mağusa limanının Avrupa Komisyonu’nun gözetiminde faaliyet göstermesi şeklinde olduğu kaydedildi.

Finlandiya’nın önerisinde Türkiye’nin Rum bandıralı gemilerin limanlarına yanaşması ve uçakların da hava sahasını kullanması konusunda uyguladığı ambargonun kaldırılmasının dahil olduğunu da anımsatan gazete, Türkiye’nin o dönem öneriyi reddettiğini ve bu yüzden de başlangıçta teknokratik aşamada sonrasında da siyasi aşamada o dönem yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiğini öne sürdü.

