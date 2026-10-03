‘Size asla ihanet etmeyeceğim’

Güney Kıbrıs’ta 2028’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan DİSİ Eski Başkanı Averof Neofitu, halka asla ihanet etmeyeceğini söyledi.

Neofitu, yaptığı açıklamada, destek mesajları gönderen "binlerce yurttaşına teşekkür ederek, duygulandığını belirtti.

Averof Neofitu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs'ımızın her köşesinden diasporadan, siyasi yelpazenin her kesiminden insanlardan, bağımsızlardan ve elbette Disi'deki arkadaşlarımdan gelen mesajlar bana güç veriyor. Sizi asla ihanete uğratmayacağım ve bir daha asla kimsenin ülkemiz ve çocuklarımız için ortak vizyonumuza ve planımıza ihanet etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, tüm yurttaşlarıma ve toplumun tamamına verdiğim sözdür.”

Neofitu, kampanyasının ülkenin başlıca sorunlarını ele almaya, gençlerin geleceklerini iyileştirmeye, daha adil bir toplum inşa etmeye ve her şeyden önemlisi Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini sağlamaya odaklanacağını söyledi

