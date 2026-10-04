Oruç Reis dönüyor

Rum basını, Türkiye’nin, Türkiye ile KKTC arasında deniz altında doğal gaz boru hattı kurma projesi kapsamında Oruç Reis araştırma gemisinin yapacağı faaliyetler için NAVTEX yayımladığını ve Yunanistan’ın tepki gösterdiğini çeşitli başlıklarla, yorumlayarak okurlarına aktardı.

Fileleftheros “Provakatif Kuzey Kıbrıs NAVTEX’i… Atina’nın Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’e Geri Dönmesine Tepkisi” başlığını kullandı.

Politis “Ankara Kablo Konusunda Tehdit… GSI’yi Oruç Reis İle Bağlantılı Kılıyor ve Doğu Akdeniz’de Tonları Yükseltiyor… Oruç Reis Sismografi Gemisinin, Ekim Ayı İçinde Araştırmalar İçin Yeni NAVTEX ile Bölgeye Geri Dönüşü Türk Basını Tarafından Doğrudan Geniş Ölçekli Enerji Çekişmesiyle Bağlantılandı” başlık ve spotlarını kullandı.

Alithia haberi şu başlık ve spotlarla aktardı: “’Kablonun Döşenmesine Müsaade Etmeyeceğiz… Türk Savunma Bakanlığı Geri Döndü-1 Ekim Resmigeçidi Konusunda da Sözlü Saldırılar… Doğu Akdeniz'in GSI’nin Geçeceği Bölgelerini Türk Kıta Sahanlığı Addediyor ve Türkiye İle Eşgüdüme Gidilmesini İstiyor… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Devam Eden Silahlanma Faaliyetlerinin ve Üçüncü Ülkelerle Askeri İşbirliklerinin ‘Hassas Dengeleri ve Ada’daki Güven İklimini Olumsuz Etkilediğini’ Savunuyor”

Haravgi ise “Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki Yeni Provokasyonu… Oruç Reis İçin NAVTEX, İşgal Bölgelerine Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri ve GSI’yle İlgili Yeni Talepler” başlığını attı.