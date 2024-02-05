KKTC İSTATİSTİK KURUMU: 1 AYDA 580 ÜRÜNE ZAM GELDİ

İstatistik Kurumu güncel verileri paylaştı. Enflasyon bir önceki aya göre %3.84 arttı. 2023’ün aynı ayına göre de %85.81 artış oldu.

Kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %11.42 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda gerçekleşmiştir. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %10.09, Sağlık ana grubunda %8.27, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %5.80, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %5.14, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %3.78, Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.26, Ulaştırma ana grubunda %2.15, Eğitim ana grubunda %1.49, Haberleşme ana grubunda %1.47 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %8.83, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0.75 azalış gerçekleşmiştir.”

1 ayda 580 ürün arttı, 63 ürün düştü

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 580 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 63 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %221.40 Bakla, %115.57 Bezelye ve %79.26 ile Veteriner Ücreti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %50.00 Milli Piyango Bileti, %38.28 Brokoli ve %34.48 ile Enginar oldu.