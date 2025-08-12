Halk öfkeli

Ömer KADİROĞLU

Güneşköy Trafo Merkezi’nde meydana gelen patlama sonrasında başlayan uzun süreli elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik Kurumu; ikinci termik santrali devreye koymak için çalışırken, günde yaklaşık 60 megawatlık bir üretim açığı yaşanıyor. Rum Elektrik Kurumu sözcüsü Chara Kousiappa, 60 megawatlık açığı kapatmalarının söz konusu olmadığını belirtirken, pazar akşamından itibaren günde 30 megawatlık elektrik sağladıklarını söylüyor.

Elektrik kesintileri yüzünden iş yapamaz duruma gelen esnafın yanı sıra evlerinde sıkıntı yaşayan vatandaşların tepkisi artıyor. “Aşırı sıcak altında klima çalıştıramıyor, eğer su varsa duşun altına giriyoruz” diyen vatandaşlar, elektrik sorununun yarım asırlık süreçte ortadan kaldırılamaması nedeniyle siyasileri sert bir dille eleştiriyor.

Ne dediler?..

İsmail Bozat

“Trafo merkezlerinde güvenlik kameralarının olmaması ve patlama nedeniyle ülkenin günlerce karanlıkta kalmasının sorumluları ülkeyi yönetenlerdir. Yetkililer biz burada yanarken tatil yapacak, sonra da gelip ‘sabotaj vardı’ diyecekler. Güneşköy’deki trafoda yaşanan patlama bana göre sabotaj değil, haddinden fazla yüklenme oldu. Bin konutluk trafolara beş bin konut yüklüyorlar ve bu sıcaklarda trafolar dayanmıyor. Hafta sonu elektrikler kesildiğinde sıcaktan yandık, kavrulduk ve bol bol küfrettik. Başbakan Türkiye’den elektrik gelecek diyor. Her şey Türkiye’den gelecekse kendileri neden bu ülkenin başındadır? Bu iş çok basittir. Bakım yapacaksınız, yatırım yapacaksınız, çalmayıp çaldırmayacaksınız. O zaman bu sorun ortadan kalkar.”

Pembe Avezer

“Trafo merkezlerinde güvenlik kameralarının olmaması ve patlama nedeniyle ülkenin günlerce karanlıkta kalmasının sorumluları gereken yatırımları yapmayanlardır. Güneşköy’deki trafoda yaşanan patlamanın sabotaj olduğunu düşünmüyorum, aksine bakımsızlık ve aşırı yüklenmelerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu 12 saat elektriksiz kalmamız bizi çok zorladı. Sıcağın içinde balkon yıkadık, kendimizi yıkadık ve serinlemeye çalıştık.”

Can Sütçüoğluları

“Trafo merkezlerinde güvenlik kameralarının olmaması ve patlama nedeniyle ülkenin günlerce karanlıkta kalmasının sorumluları yönetim kurulu ve ilgili bakanlardır. Zamanında bakım yapılmadığı için bu sorunu yaşadık. Bu patlamada asla sabotaj yoktur. Santralleri bakımsız bıraktılar ve trafoların yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Beş saat elektrik kestiler ve dört kez elektrik verip kestiler. Elektrikli eşyalarımız yanacaktı.”

Gamze Doğruyol

“Trafo merkezlerinde güvenlik kameralarının olmaması ve patlama nedeniyle ülkenin günlerce karanlıkta kalmasının sorumluları yıllardır bu ülkede yiyenlerdir. Güneşköy’de trafodaki patlamanın sabotaj ile ilgisi yoktur, her sene yaz aylarında özellikle bu gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Hafta sonu elektrikler kesildiğinde öncelikle evde yelpaze ile serinlemeye çalıştım. Sonra arabaya binip klimayı açtım ve biraz dolaştım. Daha sonra eve döndüm, evden meyve alıp çocuğumla oturup arabada yedik, biraz da uyuduk ve elektrik kesintisini böyle atlatmaya çalıştık. Elektriklerin bu kadar sık kesildiği tek ülke herhalde biziz. Ne beden sağlığımız kaldı, ne akıl sağlığımız ne de ruh sağlığımız. El birliği ile hepsini yok ettiler.”

Handan Uludağ

“Trafo merkezlerinde güvenlik kameralarının olmaması ve patlama nedeniyle ülkenin günlerce karanlıkta kalmasının sorumluları devlettir çünkü elini hiçbir şeye uzatmıyor. Elektrikler kesildiği zaman su ile serinlemeye çalıştık, o da bir süre sonra kesildi ve kaçacak yer aradım. Sağlık sorunlarım da var ve resmen canımla uğraştım elektrikler gelene kadar. Beklentimiz bu işleri artık bir düzene sokmalarıdır.”

Münür Sorguç

“Trafo merkezlerinde güvenlik kameralarının olmaması ve patlama nedeniyle ülkenin günlerce karanlıkta kalmasının sorumluları kesinlikle ülkeyi idare edenler ve elektrik kurumudur. Bunlardan başka kim sorumlu olacak? Bu işte sabotaj ihtimali de olabilir. Hafta sonu elektrikler kesilince çok şükür ki sular akıyordu, açtım suyu, girdim altına ve serinledim. Yetkililerden beklentimiz bu soruna artık kalıcı bir çözüm bulmalarıdır.”

Mehmet Şah

“Trafo merkezlerinde güvenlik kameralarının olmaması ve patlama nedeniyle ülkenin günlerce karanlıkta kalmasının sorumluları kesinlikle zamanında yapılması gerekenleri ‘bir şey olmaz’ diyerek erteleyen ve rahat davranan kişilerdir. Çok soğuk ve çok sıcak günlerde bu sorunlarla karşılaşıyoruz, o nedenle bir sabotaj olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu elektrikler kesilince evde oturduk, su buldukça banyoya girip çıkıp serinlemeye çalıştık. Bu noktada hükümetin yeni bir santral yapımına başlaması ve eski santralin artık devre dışı bırakılması gerekiyor. Bu yönde bir adım atılmasını istiyorum.”

Mehmet Salman

Güneşköy’de trafoda yaşanan patlamada bir sabotaj olduğunu düşünmüyorum. Elektrik yüklenmesi nedeniyle trafonun patladığını düşünüyorum. Ev içinde duramadığımız için elektrikler kesildiğinde dışarı çıkarak serinlemeye çalıştık. Beklentimiz artık bu işe kalıcı bir çözüm üretilmesi ve elektrik kesintilerinin sona ermesidir.”