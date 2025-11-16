KKTC’yi protesto eylemi

KKTC’nin 42’inci kuruluş yıldönümü, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen çeşitli eylem ve etkinliklerle protesto edildi. Rum Komünist AKEL’in organize ettiği eyleme katılan gençler Kıbrıs Cum-huriyeti bayrağı taşırken, ırkçı partilerin organize ettiği eylemlerde Yunan bayrakları taşındı.

Haravgi gazetesi, AKEL’in “Orfea Barikatı”nda gerçekleştirdiği yürüyüşte “Girne İçin Yürüyo-ruz” pankartı taşındığını, etkinliğin açılış konuşmasının ise Milletvekili Hristos Hristofyas tara-fından yapıldığını yazdı.

Hristofyas konuşmasında, gençliğin bu tür eylemlerde rol üstlenmesinin önemine dikkat çeker-ken Güney Kıbrıs’ta yayınlanan bir anketin sonuçlarına da atıfta bulundu.

Hristofyas, söz konusu araştırmanın, “EOKA B ve faşizmin vatanın bölünmesindeki rolü konu-sunda devletin bilgilendirme eksikliğini ortaya koyduğunu” vurguladı.

Gazete, bir diğer haberinde ise AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun kınama etkinliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Stefanu konuşmasında özetle, “geçen zamanın bölünmüşlüğü ve sorunları daha da güçlendirdi-ğini” iddia ederek, “yeniden birleşmenin sunacağı imkânları ve işgalin devamının tehlikelerini küçümsemenin yanlış olduğunu” savundu.

“Tüm Kıbrıslı Türk liderleri aynı gören ve çözüm ihtimalini küçümseyen anlayışı kabul etmediklerini” belirten Stefanu, “Türkiye’nin iki devletli çözümde ısrar mı edeceği yoksa federasyona geri mi döneceğinin ancak müzakere masasında netlik kazanabileceğini” iddia etti.

Stefanu ayrıca, “çözüm dinamizmi yaratacak her türlü girişimi desteklemeye hazır olduklarını, Kıbrıs Türk toplumuyla güven ilişkisi kurulması çabalarını da sürdüreceklerini” sözlerine ekledi.

PSEM’in eylemleri

Gazete, bir diğer haberinde ise, “PanKıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi’nin” (PSEM) dün yüzlerce öğrencinin katılımıyla tüm şehirlerde KKTC’nin kuruluş yıldönümünü protesto eden eylemler gerçekleştirdiğini belirtti.

PSEM’in Baf, Larnaka ve Limasol’daki protesto yürüyüşlerine yüzlerce öğrencinin katıldığını, öğrencilerin “Kıbrıs, Halkına Aittir” pankartı taşıyarak “yeni neslin işgal ve bölünmeye karşı olduğu” mesajını verdiklerini belirten gazete, Güney Lefkoşa’daki eylemin ise “Mia Milia” (Haspolat) barikatında gerçekleştirildiğini aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Binlerce Öğrenci Sahte Devleti Kınadı”.

Alithia: “Sahte Devlet Öğrenciler Tarafından Kınandı”.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025, 10:08