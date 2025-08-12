İhraç işlemi başlatıldı

Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Ömercan Akrep ile Nelson Nzube Igbokwe yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 8 gün ek tutuklama emri verildi. Ömercan Akrep’in 494, Nelson Nzube Igbokwe’nin ise 830 gün ülkede kaçak olduğu açıklandı. Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığı da belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Ağustos 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından düzenlenen bir operasyonda zanlı Nelson Nzube Igbokwe’nin tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının uyuşturucu meselesiyle bağlantısının bulunmadığını ancak yapılan muhaceret kontrolünde, 20 Nisan 2023 tarihinden itibaren 830 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte bir soruşturma kapsamında Lefkoşa Adli Şube’ye çağrılan diğer zanlı Ömercan Akrep’in de muhaceret kontrolünde 31 Mart 2024 tarihinden itibaren 494 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlendi. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını; bu süre zarfında ihraç işlemleri için yazı yazıldığını ancak henüz cevap alınmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

