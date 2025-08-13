Zahra Sokak’ta müzik ve dans

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 16'ncı Lefkoşa Gençlik Günleri etkinlikleri kapsamında müzik ve dans gecesi gerçekleştirildi.

Zahra Sokak’ta yer alan konser ve iki toplumlu halk dansları gösterileri büyük ilgi topladı.

Gecede, müzik grupları Alasya, Melatonin ve Grup Altüst sahne aldı. HASDER ile Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) ekipleri ise Kıbrıs’ın kültürel mirasını yansıtan halk dansı gösterileri sundu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını ise Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi’nden İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ile HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanı Seden Selen Beyit yaptı.