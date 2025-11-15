Grivas ikinci suçlu

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu (RİK), MRC Cypronetwork şirketinin yaptığı "1974 dar-besi ve Barış Harekatı’na" ilişkin anket sonuçlarını yayımladı.

Politis gazetesi, anket sonuçlarına yer verirken "15 Temmuz 1974 darbesinin sorumluları ola-rak kimleri görüyorsunuz", şeklindeki soruya ankete katılanların yüzde 41’nin Yunan Cuntası; yüzde 34’nün EOKA B-Grivas, yüzde 15’nin Makarios ve o dönemdeki hükümeti; yüzde 11’inin yabancı unsurları, yüzde 11’inin her iki taraf/tüm Kıbrıslılar; yüzde 2’sinin ise Kıbrıslı Türkler şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, bu soruyla ilgili olarak ise katılanların yüzde 1’i farklı yanıtlar verirken, yüzde 24’ü bilmiyorum; yüzde 2’si ise "yanıt yok” şeklinde cevap verdi.

Ankete katılanların yüzde 87’si Büyük Britanya’nın, Türk “işgali” olarak nitelendirdikleri Ba-rış Harekatı’na müsamaha gösterdiğini ifade ederken, bu konu için yüzde 84’nün ABD; yüzde 77’sinin ise Yunanistan tavrının etkili olduğundan bahsetti.

Ankete katılanların yüzde 67’sinin ise Yunanistan’ın 1974 yılında, Türk Barış Harekatını kar-şılama konumunda olduğunu düşündüğünü yazan gazete, ankete katılanların bir dereceye kadar darbenin sorumluluğuna ilişkin olarak ise yüzde 40’ının Grivas’ı, yüzde 10’unun Makarios’u destekleyenler, yüzde 36’sının ise her iki tarafın bir dereceye kadar sorumlu olduğunu ifade etti-ğini belirtti.

Habere göre, ankette ayrıca 1974 ile ilgi bilgilerin, okulda mı yoksa, okul dışında mı öğrenil-diğine dair soru üzerine, ankete katılanların yüzde 10’u bilgileri okuldan aldığını, yüzde 48’i ise okul dışından aldığını ifade ederken, yüzde 37’si ise bu iki unsuru birleştirdi.