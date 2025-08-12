Ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolunda, dün sabah akaryakıt yüklü bir tanker devrildi, sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Ahmet Efe Akyol (E-24), yönetimindeki GK 418 plakalı mazot yüklü akaryakıt tankeri ile seyrettiği sırada Çukurova ağıllar mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada araç sürücüsü, kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonucu devrilen tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle İskele-Ercan anayolu, Yeniceköy Çukurova Kavşağı ile Çukurova köy girişi arasında kalan yol, bir süre trafik akışına kapatıldı. Ulaşım ise Çukurova köyünden sağlandı. Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.