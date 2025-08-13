Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 4. Piyade Alayı Sancak Devir Teslim Töreni yapıldı.

Piyade Kurmay Albay Hüseyin Ulak görevini, Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin’e devretti.

Sancak Devir Teslim Törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı ve hizmet şiltlerini verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün tek çare olduğunu belirterek, “Biz tek cumhuriyet, tek vatandaşlık anlayışıyla bir çözümü reddediyoruz. Biz güvenliğimizi, kendi devlet çatımız altında, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile görüyoruz. KKTC’yi güçlendirerek, geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yan ısıra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, askeri erkan, aileler ve diğer yetkililer katıldı.

Şehitler huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törende, 4. Piyade Alayı tarihçesi ile devreden ve devralan alay komutanlarının özgeçmişleri okundu.

Törende, ardından devir teslim andı okundu, sancak devir teslim tutanağı imzalandı.

Tören, devreden alay komutanına komutanlık forsunun verilmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından görevi devreden alay komutanına hizmet şildinin verilmesi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hizmet şildinin verilmesi ile devam etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün konuşması ardından tören geçişi ve ikramla son buldu.

Görgülü: Vatan topraklarını korumaya devam edeceğiz

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, törende yaptığı konuşmada, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Mukavemet Teşkilatı Gazimağusa sancağının emanetçisi 4. piyade alay komutanlığında devir teslim törenine katılan herkese teşekkür etti.

Görgülü, görevi devreden komutanın, görevini yüksek disiplin içinde yürüttüğünü belirtti ve üstün gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti, başarılar diledi.

Görevi devralan komutanın da görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını vurgulayan Görgülü, destek belirtti ve başarılar diledi.

Tatar: Biz geleceğimizi kendi devletimiz çatısı altında görüyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, alay sancak devir töreninde komutanların gururunu paylaştığını ifade ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, KKTC için, halk için barışın ve güvenin teminatı olduğunu ifade eden Tatar, KKTC ordusunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle mavi vatanda tam donanımlı görev yaptığını, Kıbrıs Türk halkına özgüven verdiğini vurguladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC’nin geleceği bakımından son derece önemli olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki devlet, iki cumhuriyet, demokrasi olduğunu kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün tek çare olduğunu ve bunu da dünyaya KKTC’nin tüm kurumları ve gelişimiyle gösterdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, KKTC devletinin adada barış, huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son KKTC ziyaretinde, adada egemenlik temelinde, iki devletin varlığının kabulü ile bir çözüm için iyi niyetle çalışacaklarını söylediğini ifade eden Tatar, “Biz tek cumhuriyet, tek vatandaşlık anlayışıyla bir çözümü reddediyoruz. Biz güvenliğimizi, kendi devlet çatımız altında, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile görüyoruz, istiyoruz. KKTC’yi güçlendirerek, geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.