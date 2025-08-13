Evler, arabalar küle döndü

Çanakkale'de yaşanan orman yangınlarının ardından bölgede büyük yıkım oluştu. Güzelyalı ve Çambıbel sitelerinde yaşayanlar, yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerine dönerek durumlarını kontrol etti. Ancak evlerin çoğu yanmış, araçlar ise hurda yığınına dönüşmüş haldeydi. Bölge halkı, yaşadıkları bu kaybı “Hayallerimiz yandı” sözleriyle özetledi. Çanakkale’nin Kepez beldesinde çıkan yangın, özellikle Doğa Konakları bölgesinde büyük hasara yol açtı. Yaklaşık 50 konutluk sitedeki evlerin çoğu kullanılamaz hale gelirken, evlerin ormanla olan yakınlığı ve sadece birkaç adımlık sınırın bulunması, yangının hızla yayılmasına zemin hazırladı. Çamlıbel sitesinde de yangının verdiği hasar büyük oldu. Tahliye edilen site sakinleri yangının hızına dikkat çekerek, yangının 3-4 kilometrelik mesafeyi sadece 4 dakikada aldığını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dardanos’taki yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Kurum, 105 binada yapılan incelemelerde 10 konut, 11 ticarethane ve bir deponun bulunduğu toplam 22 bağımsız bölümün ağır hasar gördüğünü belirtti. Bakan Kurum, çalışmaların hızlıca başlayacağını ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

139 kişi etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yangından 139 vatandaşın olumsuz etkilendiğini, bunlardan 4’ünün tedavisinin sürdüğünü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Yerlikaya, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü (AFAD) ziyaret ederek yangınla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs’tan itibaren Çanakkale’de 115 orman yangını çıktığını, bunların 106’sının seviye 1, 4’ünün seviye 2 ve 5’inin seviye 3 olarak sınıflandırıldığını, seviye 3’ün ulusal çapta büyük yangın anlamına geldiğini, ancak uluslararası çapta olan seviye 4 yangın yaşanmadığını ifade etti. Yerlikaya ,Güzelyalı köyü civarında çıkan yangının saat 14.25 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yerlikaya,” Yangın nedeniyle 13 farklı noktadan kara ve deniz yoluyla toplam 2 bin 220 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Deniz tahliyesinde Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, deniz polisi ve diğer kurumlar etkin rol oynadı. Tahliye edilenlerden 161 kişi kendi isteğiyle müracaat ederek Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda misafir ediliyor.”dedi. Son olarak, yangından etkilenen 139 vatandaşın sağlık durumları hakkında bilgi veren Yerlikaya, hastanede tedavi gören 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, diğerlerinin ise taburcu edildiğini ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.