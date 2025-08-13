banner564

Sert eleştiri altında

Eski Rum lideri Anastasiadis, DİSİ'nin Kıbrıs politikasını eleştiren mektubuyla gündem oldu

   Rum Yönetimi eski Başkanı ve DİSİ fahri başkanı  Nikos Anastasiadis’in, DİSİ liderliğine bir mektup göndererek "ciddi bir siyasi hataya düştüğü" belirtildi.

   Politis gazetesi “Nikos Anastasiadis’ten Siyasi Yakışıksızlık- Namı İçin Liderliği Vurdu” başlık-lı haberinde Rum Yönetimi Başkanı ve DİSİ fahri başkanı Nikos Anastasiadis’in DİSİ liderliğine gönderdiği mektupla "siyasi bir hataya düştüğünü" yazdı.
   Anastasiadis’in, yaklaşan kritik milletvekilliği seçimleri öncesinde DİSİ’ye vereceği zararı dü-şünmeksizin, partiyi, "Kıbrıs sorununda Türkiye’nin söylemlerini benimsemekle suçladığını" yazan gazete, Anastasiadis’in, sözde “Maraş Belediyesi’nin anti işgal etkinliğinde, konuşan And-reas Kazamias'ın açıklamalarından "rahatsız olduğunun" görüldüğünü belirtti. 
   Habere göre Kazamias açıklamasında “Türk uzlaşmazlığından” söz ederken ayrıca Rum tara-fına da kapalı Maraş’a geri dönülmemesi konusunda sorumluluk yüklemişti.
   Kazamias ayrıca “tereddüt ve korku anları yaşadık, hatta görüşmeler sırasında bile dönüş için bavullarımızı hazırladık” ifadesini kullanarak Crans Montana’ya, o dönemdeki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sorumluluğuna atıfta bulunmuştu.
   Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Kazamias’ın konuşmasına tepki gös-terdiğini sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’ya “belediyenin anti işgal etkinliğe bir daha katılmayacağını” söylediğini, Yoannu’nun ise belediyenin görüşlerini ayıran bir açıklama yaptığını yazdı.
 

