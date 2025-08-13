Sert eleştiri altında

Rum Yönetimi eski Başkanı ve DİSİ fahri başkanı Nikos Anastasiadis’in, DİSİ liderliğine bir mektup göndererek "ciddi bir siyasi hataya düştüğü" belirtildi.

Politis gazetesi “Nikos Anastasiadis’ten Siyasi Yakışıksızlık- Namı İçin Liderliği Vurdu” başlık-lı haberinde Rum Yönetimi Başkanı ve DİSİ fahri başkanı Nikos Anastasiadis’in DİSİ liderliğine gönderdiği mektupla "siyasi bir hataya düştüğünü" yazdı.

Anastasiadis’in, yaklaşan kritik milletvekilliği seçimleri öncesinde DİSİ’ye vereceği zararı dü-şünmeksizin, partiyi, "Kıbrıs sorununda Türkiye’nin söylemlerini benimsemekle suçladığını" yazan gazete, Anastasiadis’in, sözde “Maraş Belediyesi’nin anti işgal etkinliğinde, konuşan And-reas Kazamias'ın açıklamalarından "rahatsız olduğunun" görüldüğünü belirtti.

Habere göre Kazamias açıklamasında “Türk uzlaşmazlığından” söz ederken ayrıca Rum tara-fına da kapalı Maraş’a geri dönülmemesi konusunda sorumluluk yüklemişti.

Kazamias ayrıca “tereddüt ve korku anları yaşadık, hatta görüşmeler sırasında bile dönüş için bavullarımızı hazırladık” ifadesini kullanarak Crans Montana’ya, o dönemdeki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sorumluluğuna atıfta bulunmuştu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Kazamias’ın konuşmasına tepki gös-terdiğini sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’ya “belediyenin anti işgal etkinliğe bir daha katılmayacağını” söylediğini, Yoannu’nun ise belediyenin görüşlerini ayıran bir açıklama yaptığını yazdı.

