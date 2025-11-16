Kıbrıs için arabulucu

Almanya’nın, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesi için inisiyatif almaya ve aynı zamanda Kıbrıs müzakerelerini başlatma çabalarına katkı koymaya hazır olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Berlin’de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesini manşetten “Almanya da Denklemde… Türkiye-AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorununda Merz İnisiyatifi… Alman Şansölye Adım Adım Hareketten Söz Etti” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Merz-Hristodulidis görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, Merz'in Türkiye’nin AB’ye olabildiğince yakın olmasını istediğini açık ve net şekilde ortaya koyduğu, TC-AB ilişkilerinin adım adım taktiğiyle ilerleyeceğinden söz edildiği belirtildi.

Gazete, kaynaklarına dayanarak Merz’in bu adımının Almanya’yı Kıbrıs sorunundaki çabalar denklemine oturttuğunu ve Almanya’nın inisiyatifinin, Türkiye-AB ilişkileri ve Kıbrıs sorunu olmak üzere iki yönde olacağını kaydetti.

Görüşme sırasında Merz’in, Hristodulidis’e Ankara’ya gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili bilgi verdiğini yazan gazete, Almanya’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC-AB ilişkilerinde ilerleme görmeyi çok istediği izlenimi edindiğini aktardı.

Habere göre, bu çerçeveye Kıbrıs sorunu da giriyor ve Merz, Hristodulidis’in “Kıbrıs sorununda çerçeve dışında hareket etmekte ısrar ederse hiçbir yere gidemeyeceği” mesajını Türk tarafına iletme görevini üstlendi.

Almanya önemli bir rol sahibi

Friedrich Merz’in, Hristodulidis’in Financial Times’a yaptığı son açıklamada söylediklerine özel bir ilgi gösterdiği ve bu önerileri TC-AB ilişkilerinin iyileşmesine yardımcı olabilir bulduğu kaydedildi.

Görüşme sırasında TC-AB ilişkilerinin ileri götürülmesi çerçevesine AB ve Türkiye için karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuların (Güney) Kıbrıs açısından da karşılığı olabileceği söylendi.

Habere göre, Hristodulidis, “Türk vatandaşlarının bir kategorisine (iş insanlarına) giriş vizesi serbestisi sağlanması için Kıbrıs (Rum) bayraklı gemilerin Türk limanlarına yanaşmasına da serbestlik tanınmasını” örnek verdi. Buna ek olarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önümüzdeki Gimnich toplantısına davet edilmesi olasılığı ele alındı. Merz bunu, daha ileri adımlar için referans olabilecek bir hareket görüyor.

Hristodulidis, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, “Almanya’nın Kıbrıs sorununa yardımcı olabilecek önemli bir rol sahibi olduğunu, AB’nin sahip olduğu geniş imkanların, TC-AB ilişkileri ve Kıbrıs sorununda bir karşılıklı çıkar gelişmesine katkı sağlayabileceğini” söyledi.

Merz ise TC-AB ilişkilerine değinirken Türkiye ile daha sıkı bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çekti ve Hristodulidis’le “Türkiye ile nasıl yakınlaşabileceklerini konuştuklarını” söyledi. Merz, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’yle ilgili kaygılarını bildiğini de belirtti.

Merz, gazetecilerin sorusuna karşılık, “Türkiye, AB ile teması olmasını isterse Kopenhag kriterlerini yerine getirmeli” ifadesini kullandı. Hristodulidis ise, “Türkiye iki devlet çözümünde ısrar ederse AB’ye yakınlaşamayacağı kesindir.” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025, 10:18