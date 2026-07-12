Hava gücü artırıldı

İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a üç yeni Airbus H145 Jupiter HC Mk2 helikopteri konuşlandırıldığı, istihbarat toplama kabiliyeti de bulunan helikopterlerden birinin ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; İngiliz üslerinden yapılan açıklamayı aktardı. Açıklamada, “Birleşik Krallığın Doğu Akdeniz’deki harekat kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirdiğine” vurgu yapıldı.

Habere göre açıklamada, Ağrotur üssünün, envanterine H145’leri katmasının, Kıbrıs’ta arama-kurtarma, havadan yangın söndürme ve Ada’daki ve bölgedeki krizlerin yönetilmesi görevlerine günde 24 saat ve yılda 365 gün hazır daimi bir harekat kabiliyeti oluşturulmasının sağlandığı belirtildi.

Airbus H145’lerin havadan yangın söndürme, istihbarat toplama, arama ve kurtarma görevleri ve olağanüstü hallerin göğüslenmesi görevlerine destek gibi farklı görevlere uyumlanabileceğine işaret edildi.

Alihtia, H145’in, yangın mevsimi öncesinde, halen üste konuşlu olan Chinook tipi helikopterlerin yerine geçmesinin beklendiğini aktardı.