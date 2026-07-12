Nicosia Mall’da ‘bomba paniği’

Kıbrıslı Türklerin yoğun uğrak yerlerinden biri olan Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Nicosia Mall’da dün öğleden sonra bomba paniği yaşadı. İki farklı adrese gönderilen “Benim adım David.Tanrı olduğumu fark ettim. İçeride patlayıcı var” yazılı mektup sonrasında alarma geçen Rum polisi, Nicosia Mall içinde ve dışında çok geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bomba paniği sonrasında alış-veriş merkezinde bulunan Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin hızlı bir şekilde tahliye edildiği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de polis müdüründen sürekli bilgi aldığı haber verildi. Rum polisi, Nicosia Mall’daki bomba taramaları sırasında köpekleri de kullandı.

Elektronik mesajlar gönderildi

Güney Lefkoşa'da bulunan Mall of Nicosia Alışveriş Merkezi ile Kıbrıs Haber Ajansı'nın (KİPE/CNA) faaliyet gösterdiği KEMA binasına gönderilen tehdit mesajları üzerine geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgilere göre, her iki bina için bomba tehdidi içeren elektronik mesajlar gönderilmesinin ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik protokolleri kapsamında alışveriş merkezinde bulunanlar tahliye edilirken, KEMA binasında da önlem amaçlı tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Bomba imha uzmanları ile polis ekipleri binalarda detaylı arama çalışması yaptı.

“Beni bir canavara dönüştürdünüz”

Rum basınında yer alan haberlere göre, tehdit mesajında binada patlayıcı bulunduğu iddia edilirken, mesajı gönderen kişi kendisini "David" olarak tanıttı. Mesajda bomba tehdidinin yanı sıra şiddet içerikli ifadeler de yer aldı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Benim adım David.

Binada patlayıcı bir cihaz bulunmaktadır.

Tanrı olduğumu fark ettim.

Hepinizden nefret ediyorum.

Sizinle bu dünyada bir gün daha geçirmekten nefret ediyorum.

Tanrı'nızdan nefret ediyorum. Tek istediğim rastgele bir okula gidip oradaki herkesi öldürmek.

Her zaman böyle bir şeyin hayalini kurdum.

Hayatım boyunca ve çocukluğum boyunca aile içi şiddete maruz kaldım.

Annem beni çağırdığında gidip rastgele kedi ve köpeklere vurduğumu hatırlıyorum.

Bacaklarını kestiğimde çırpınıyor ve çığlık atıyorlardı.

Şimdi ise bombaların patlamasıyla ölmenize yardım edeceğim.

Beni bir canavara dönüştürdünüz ve bugün bana karşı gösterdiğiniz umursamaz davranışın sonuçlarıyla yüzleşeceksiniz.”

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, olayın ciddiyetle ele alındığını ve herhangi bir risk oluşmaması için güvenlik protokollerinin eksiksiz uygulandığını belirtti.

Polisin hem bomba tehdidinin gerçekliğini araştırdığı hem de mesajın gönderildiği kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.