Rusya’ya iade edilecek

Rus-Ukrayna mafyası elebaşı ‘Endik’in Dubai’de tutuklanması Rum polisini de harekete geçirdi

Yunanistan’ın, cinayet dahil ağır suçlardan Avrupa Tutuklama Emri ve Kırmızı Bülten ile aradığı Rus-Ukrayna mafyası başkanı “Endik” lakaplı kişinin Dubai’de tutuklanması ardından, Rum polisi harekete geçti.

Fileleftheros gazetesi; Rum polisinin elinde Endik’in, kurduğu şebeke üzerinden uzun süredir Güney Kıbrıs’ta da suç faaliyetlerinde bulunduğu yolunda şahadet bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum polisi bir çifti, geçen Mayıs ayında Güney Kıbrıs’ta bir şirket kurarak Endik hesabına mali suç işledikleri gerekçesiyle yakalamıştı.

Kadının 50, eşinin de 49 yaşında olduğu belirtilen çift, haklarında tutukluluk emri almak üzere 15 Mayıs’ta Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Uyuşturucu, şantaj, cinayet

Davayı soruşturan polis memuru, çifti Endik ile ilişkilendirmiş ve Rum ve Yunan polis teşkilatlarının, “Uyuşturucu, sigara ticareti, şantaj, kara para aklama ve cinayet" gibi faaliyetlerde bulunan uluslararası suç örgütünün elebaşı olduğuna işaret ettiği Endik’in faaliyetleri konusunda iş birliği yaptığına dikkat çekmişti.

Soruşturmayı yürüten polis Endik’in Dubai’de ikamet ettiğini ve Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki faaliyetlerini buralardaki işbirlikçileri aracılığıyla yürüttüğü bilgisini de vermişti.

Haberde, Endik lakaplı mafya başkanının Yunanistan’ın mı, yoksa Rum yönetiminin mi çıkardığı tutuklama emirleri üzerine tutuklandığının net olmadığı ancak söz konusu kişinin Dubai’den, Rusya’ya iadesini istediği bilgisi de verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026, 09:43