 Rauna krizi

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Komisyonu dönem başkanlığının bitmesine rağmen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konuları Müsteşarı Marinela Rauna’nın görev süresinin 6 ay uzatılması talebinin Rum meclisinden geçmemesi üzerine kriz çıktı.

Politis, “Arka Planında 2028 olan Sapma… Hristodulidis’in ‘Sözde’ Avrupa Konuları Müsteşarlığıyla İlgili Israrı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, bunun Hristodulidis’in, genel seçimler sonrasında oluşan yeni meclis ile ilk zıtlaşması olduğuna dikkat çekti.

Gazeteye göre, Hristodulidis, "Çok Yıllık Bütçe Çerçevesi" görüşmeleri yapılacağı gerekçesiyle, Rauna’nın görev süresinin uzatılması talebinin reddedilmesini “Ulusal çıkarlara ve ülkenin Avrupa sürecine darbe” olarak niteledi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 22 yıldır AB üyesi olduğu ve bugüne kadar bu tür görüşmelerin bakanlar ve ilgili bürokratlar tarafından yürütüldüğüne dikkat çekti, Hristodulidis’in tepkisine DİSİ ve AKEL’den karşılıkları da aktardı.

Habere göre, Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Rauna’nın görev süresini uzatma talebindeki “Özensizliğe” dikkat çekerek, meclise “Zorlama yapılamayacağını” söyledi.

