Borçların süresi 21 Aralık’a uzatıldı

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, birikmiş prim borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların, prim borçları ve gecikme zamları için başvuru sürecinin 30 Eylül, ödeme süresinin ise 21 Aralık tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için Dairemize yapacakları başvuru süresi 30 Eylül 2020 tarihine , ödeme süresi ise 21 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.”