Rekor katılım

Güney Kıbrıs’ta seçmenler, Rum Meclisinin 56 yeni üyesini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

Toplam 569 bin 182 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, 19 siyasi partiden 752 aday yarışacak.

Oy verme işlemi ise 13’ü yurt dışında olmak üzere toplam bin 217 seçim merkezinde, sabah 07.00 ile 18.00 saatleri arasında; 12.00-13.00 saatleri arasında bir saat öğle arası verilerek gerçekleştirilecek.

İlk sonuçların 18.30-19.00 saatleri arasında çıkmasının; akşam 21.30’a kadar partilere göre koltuk dağılımının netleşmiş olmasının beklendiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi “Rekorların… Seçimi” başlıklı haberinde bu akşam sandıkların kapanmasının ardından 21.30’a kadar oranların ve koltukların netleşeceğini, yarın 01.30 sıralarında ise kimlerin seçildiğinin belli olacağını yazdı.

Yarın saat 12.00’de seçilen yeni milletvekillerinin ilan edileceğini yazan gazete, haberinde Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias’ın açıklamasına da yer verdi.

Açıklamasında vatandaşları oy vermeye davet eden İlias, 2021 yılıyla kıyaslandığında kayıtlı seçmenlerin sayısında 11 bin 081 kişilik bir artış olduğunu belirtti.

Daimî seçmen listesinde Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren 859 Kıbrıslı Türk’ün bulunduğunu da ifade eden İlias, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren 595 Rum ve Maronit’in de özel seçmen listesinde kayıtlı olduğunu söyledi.

İlias kadın seçmenlerin oranının yüzde 50.81, erkek seçmenlerin oranının ise yüzde 49.19 olduğunu da belirtti.

5’i Atina, 3’ü Selanik, 4’ü Londra ve bir tanesi Brüksel’de olmak üzere yurt dışında da 13 seçim merkezi faaliyet göstereceğini anımsatan İlia, bugün gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri için başlangıçta 753 kişinin aday olduğunu ancak daha sonra bir kişinin adaylığını geri çektiğini ifade etti.

İlias bu sayının milletvekilliği seçimlerinde bugüne kadar gördükleri en fazla aday sayısı olduğuna da dikkati çekti.

2021 yılındaki milletvekilliği seçimlerinde 651, 2016 yılındaki seçimlerde ise 493 kişinin aday olduğunu kaydeden İlias, bugünkü seçimde aday olan 743 kişinin parti mensubu olarak yarışacağını, 9 kişinin ise bağımsız aday olduğunu belirtti.

Adayların 224’ü (yüzde 29,8) kadın olduğunu da kaydeden İlias, Maronitlerin dini temsilcisi pozisyonu için iki aday bulunduğunu da söyledi.