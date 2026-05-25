Örnek teşkil etmeli

Politis gazetesi, Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mohamed Zaazou’yla gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.

Zaazou söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’la özellikle doğal gaz alanında gerçekleştirilen iş birliğinin önemine vurgu yaparak, bu iş birliğinin bölgedeki diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan doğal gaz yataklarından çıkarılması öngörülen doğal gazın tamamının Mısır’a gönderilecek olmasının Rum hükümeti açısından zararlı olabileceği şeklindeki bir yorum soruya ise Zaazou, söz konusu doğal gazın ilk olarak Mısır’a getirilmesinin, sıvılaştırma terminallerinin ülkede olması gibi birçok sebepten ötürü en mantıklı yol olacağı yanıtını verdi.

Zaazou, Güney Kıbrıs’la ikili ilişkilerin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve AB üyesi olan Güney Kıbrıs’ın, bölgedeki gelişmeler karşısında dengeli bir anlayış sergilediğini iddia ederken, Türkiye’yle diplomatik ilişkilerin ise Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la ilişkileri etkilemeyeceğini vurguladı.

Zaazou, Güney Kıbrıs’ın AB’ye ürün ihraç etmek isteyen körfez ülkeleri için de bir kapı görevi görebileceğini belirtirken, Güney Kıbrıs’ın İsrail ve diğer ülkelerle sürdürdüğü iyi ilişkilerin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağı iddiasında da bulundu.



