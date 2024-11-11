Kıbrıs son sırada

Rum basını ABD’de gerçekleştirilen seçimleri Donald Trump’ın kazanmasının Kıbrıs sorununa nasıl etki edeceğiyle ilgili yorum haberlere geniş yer verdi.

Alithia gazetesi; “Kıbrıs Sorunu Trump’un Önceliklerinin En Sonunda” başlığıyla manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği ve Yunanistan’da yayın yapan CNN’e dayandırdığı haberde, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Orta Doğu’daki önceliğinin İsrail olduğu iddiasında bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump arasında geçmişte yaşanan olaylara değinilen haberde, ABD’nin Suriye’deki Kürtlere desteğinin, ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerdeki en zorlu konu olduğunu savundu.

Haberde, Trump’ın seçilmesinin Kıbrıs sorunu doğrudan etkilemeyeceği ve Kıbrıs sorununun Trump’ın öncelikleri arasında en son sırada olduğu da iddia edildi.

